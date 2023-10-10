Москва, 10 октября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили на донецком направлении две атаки ВСУ, потери противника составили до 165 военных, сообщил 10 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные отразили две атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Курдюмовка и Андреевка было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее российские военные отразили три атаки противника на донецком направлении, потери ВСУ составили до 140 бойцов. Противник пытался атаковать позиции российских войск у Курдюмовки и Водяного в ДНР.

Кроме того, поражение живой силе и технике ВСУ нанесено у населённых пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР.