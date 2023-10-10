Вашингтон, 10 октября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Власти США планируют продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на эскалацию вооружённого палестино-израильского конфликта, а также необходимость поддерживать Тель-Авив, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По его словам, в США убеждены в потребности продолжать оказывать содействие обеим странам.

«Оба государства важны, и мы являемся достаточно большой, экономически жизнеспособной и динамично развивающейся страной, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое», — добавил Кирби.

Также он отметил, что администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться выделения средств для Киева «в этот критический момент контрнаступления» против России.

Как сообщало ИА Регнум, у Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но американские власти будут учитывать интересы национальной безопасности, заявил ранее в Белом доме. Именно поэтому была направлена авианосная группа в восточную часть Средиземного моря, пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США 9 октября заявили, что в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю. Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, и намерен удовлетворить их наилучшим образом.

Как пишет газета The New York Times, Израилю может не хватить боеприпасов в случае затяжного ближневосточного конфликта, поскольку Пентагон с разрешения Иерусалима передавал боеприпасы ВСУ. Отмечается, что склады на территории Израиля официально обозначены как американские и пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации.