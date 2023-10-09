Нью-Йорк, США, 9 октября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Израилю может не хватить боеприпасов в случае затяжного ближневосточного конфликта, поскольку Пентагон с разрешения Иерусалима передавал боеприпасы Вооружённым силам Украины (ВСУ), пишет газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации говорится, что США предали Украине из израильских запасов снаряды 155мм-калибра, которые, по словам военных аналитиков, Израиль не стал бы использовать в противостоянии с ХАМАС. Эта ситуация может привести к проблеме при условии, что конфликт в Израиле затянется.

NYT отмечает, что склады на территории Израиля официально обозначены как американские и пользуются дипломатической неприкосновенностью в соответствии с двусторонними соглашениями с Израилем. Однако неофициальное соглашение между Иерусалимом и Вашингтоном на протяжении многих десятилетий заключалось в том, что хранимые боеприпасы будут предназначаться для Израиля в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Американский лидер регулярно получает доклады о ситуации на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что власти Израиля попросили администрацию Белого дома предоставить боеприпасы для пулемётов и противоракеты для системы обороны «Железный купол». Кроме того, израильские власти запросили авиационные бомбы малого калибра и выразили желание активизировать сотрудничество с США в обмене разведанными, связанными с возможной военной деятельностью на юге Ливана.

Как передавало ИА Регнум, ранее армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, отдан приказ о мобилизации резервистов. Он призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.