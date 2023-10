Москва, 9 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. На протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию. Об этом 9 октября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на «чёрные рынки». Причину тоже называла — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева», — написала дипломат.

Она напомнила, что говорила, предупреждала и просила мировые СМИ обратить на это внимание.

«Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, The Politico, а также The Associated Press, ВВС и других, сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю «нисколько», — отметила Захарова, опубликовав доказательства того, что Россия обращалась к мировому сообществу неоднократно и открыто.

Как передавало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо признал, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Он добавил, что оружия, которое поставлялось Киеву, на Ближнем Востоке достаточно много. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший указал на американские автоматы M4, которые находились в руках палестинцев, показанных на кадрах после начала атаки радикального движения ХАМАС на Израиль. Трамп-младший напомнил, что автоматы, которые оказались у радикалов, нехарактерны для местных группировок. Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке, уточнил он.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин 8 октября написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть поставленных Киеву западных вооружений направляется по всему миру. Представитель Кремля добавил, что это вооружение несёт в разные страны и регионы мира смертельную опасность.