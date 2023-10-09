Париж, 9 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы предупреждали!» — написал он, добавив, что оружия, которое поставлялось Киеву, на Ближнем Востоке достаточно много.

Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Как передавало ИА Регнум, сын экс-президента США Дональд Трамп-младший указал на американские автоматы M4, которые находились в руках палестинцев, показанных на кадрах после начала атаки радикального движения ХАМАС на Израиль. Трамп-младший напомнил, что автоматы, которые оказались у радикалов, нехарактерны для местных группировок. Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке, уточнил он.

Сын экс-президента также задался вопросом, нет ли на кадрах тех винтовок, которые армия США «оставила» в Афганистане при выводе войск в 2021 году. Тогда в распоряжении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались 70 тысяч автоматов М4.

8 октября член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.

8 октября советник главы ДНР Ян Гагин также не исключил подобного варианта. Он обвинил Киев в том, что украинские военные и чиновники перепродают оружие террористам по всему миру. Гагин добавил, что это происходит без какого-либо контроля в больших масштабах.