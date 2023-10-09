Песков: часть западных вооружений направляется с Украины по всему миру
Москва, 9 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Часть поставленных Киеву западных вооружений направляется по всему миру, заявил 9 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях.
8 октября советник главы ДНР Ян Гагин обвинил Киев в том, что украинские военные и чиновники перепродают оружие террористам по всему миру. Гагин добавил, что это происходит без какого-либо контроля в больших масштабах.