Москва, 9 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Часть поставленных Киеву западных вооружений направляется по всему миру, заявил 9 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях.

8 октября советник главы ДНР Ян Гагин обвинил Киев в том, что украинские военные и чиновники перепродают оружие террористам по всему миру. Гагин добавил, что это происходит без какого-либо контроля в больших масштабах.