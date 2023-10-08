Вашингтон, 8 октября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин призвала проверить, каким оружием воюет ХАМАС с Израилем и нет ли среди него того, которое НАТО поставляло Украине. Об этом член Конгресса написала в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

Она предложила отслеживать серийные номера оружия, которым члены палестинского движения ХАМАС воюют сегодня с Израилем. Эту работу США следует вести совместно с израильтянами, отметила конгрессвумен.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — сказала Тейлор-Грин.

Советник главы ДНР Ян Гагин 8 октября высказал мнение о том, что ХАМАС может воевать с израильтянами оружием, поступившим с чёрного рынка, где Украина активно сбывает полученные от НАТО и от Израиля вооружения.

В израильских солдат сейчас, возможно, стреляют их же оружием, отметил Гагин. На чёрный рынок оно поступает с Украины постоянно, бесконтрольно и в больших объёмах.

В конце апреля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские военные торгуют поставляемым Западом оружием, оно попадает в руки террористов и в итоге это дестабилизирует обстановку в Европе.

В конце августа экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные получают далеко не всё оружие, которое поставляют им страны НАТО. По его мнению, основная часть этой американской военной помощи уходит на чёрный рынок.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил утром 8 октября о завершении Армией обороны Израиля первой фазы операции «Железные мечи», начатой 7 октября в ответ на ракетную атаку со стороны сектора Газа. Он обвинил палестинское движение ХАМАС в развязывании войны против Израиля и пообещал жёсткий ответ.

В ходе боевых действий в Израиле погибли более 600 и пострадали свыше двух тысяч человек, в Палестине — 320 погибших и около двух тысяч раненых.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 8 октября заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.