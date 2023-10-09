Вашингтон, 9 октября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший указал на американские автоматы M4, которые находились в руках палестинцев, показанных на кадрах после начала атаки радикального движения ХАМАС на Израиль. Об этом политик написал в своем микроблоге в социальной сети X (бывший Twitter).

Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

Речь идёт о видеорепортаже британского телеканала Sky News. На видеозаписи можно увидеть палестинцев, радующихся с оружием в руках началу боевых действий и стреляющих в воздух.

Трамп-младший напомнил, что автоматы М4, которые оказались у радикалов, нехарактерны для местных группировок.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — написал он.

Сын президента также задался вопросом, нет ли на кадрах тех винтовок, которые армия США «оставила» в Афганистане при выводе войск в 2021 году. Тогда в распоряжении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались 70 тысяч автоматов М4.

Скриншот сообщения со страницы Дональда Трампа — младшего в социальной сети

Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что США передавали автоматические винтовки M4A1 Вооружённым силам Украины.

Как сообщало ИА Регнум, палестинские радикалы атаковали Израиль утром 7 октября. Они выпустили множество ракет по израильской территории. Кроме того, боевики ХАМАС заняли несколько поселений.

8 октября член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин написала, что палестинские радикалы могут использовать в боях против израильтян оружие, которое было поставлено Украине странами Североатлантического альянса. Парламентарий призвала проверить эту информацию.

8 октября советник главы ДНР Ян Гагин также не исключил подобного варианта. Он обвинил Киев в том, что украинские военные и чиновники перепродают оружие террористам по всему миру. Гагин добавил, что это происходит без какого-либо контроля в больших масштабах.