Рамалла , 8 октября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Эвакуация россиян с территории Палестины возможна, но пока не обсуждалась, сообщила ТАСС пресс-секретарь российского загранучреждения при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Информации о жертвах и пострадавших среди россиян на территории Палестины не поступало», — сказала Зарипова.

Она добавила, что российское представительство проверит информацию о возможном похищении россиянок боевиками палестинского движения ХАМАС в Израиле.

Движение ХАМАС в секторе Газа 7 октября нанесло ракетный удар по Израилю, использовав более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС. Армия обороны Израиля 8 августа нанесла удар с воздуха по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения ХАМАС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 8 октября, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи» против радикального движения ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения Израиля, более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тысячи пострадали в результате атак со стороны сектора Газа. При авиаударах Израиля по сектору Газа погибли 256 человек. Число раненых достигло 1788 человек.