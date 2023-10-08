Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар с воздуха по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения ХАМАС. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Кадр из видео

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС», ― говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС в секторе Газа утром 7 октября нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля, для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет.

В ответ на удары со стороны сектора Газа ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения и нанёс удары по трём командным центрам ХАМАС.

Движение ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров, а также заняло несколько израильских поселений. Армия еврейского государства смогла отвоевать часть этих населённых пунктов.

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Восьмого октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи» против радикального движения ХАМАС, уничтожив большую часть сил палестинцев, проникших в страну. Он подчеркнул, что страна вступает в долгую и тяжелую войну, в которой виноват ХАМАС.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, не менее 20 тысяч жителей Газы вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий в регионе.

По данным минздрава Израиля, более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тысячи пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле.

При этом количество погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 256 человек. Число раненых увеличилось до 1788 человек. По данным на вечер 7 октября, из-за бомбардировок Израиля территории сектора Газа погибли 232 человека. Количество раненых на тот момент составляло порядка 1700 человек.