Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Российское представительство проверит информацию о возможном похищении россиянок боевиками палестинского движения ХАМАС в Израиле, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского загранучреждения при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«На данный момент подтверждения нет», — ответила Зарипова.

Она также отметила, что проведение эвакуации россиян с территории Палестины возможно, но пока не обсуждается.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС.

Также движение ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров.

По данным минздрава Израиля, более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тысячи пострадали в результате атак со стороны сектора Газа. При этом в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 256 человек. Число раненых достигло 1788 человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 8 октября, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи» против радикального движения ХАМАС.