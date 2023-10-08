Вашингтон, 8 октября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Россия обладает неуязвимым оружием, от которого невозможно защититься. Это гиперзвуковые ракеты. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн.

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Он подчеркнул, что такое оружие даёт России невероятное стратегическое преимущество перед США.

Макговерн напомнил, что Вашингтон потратил все средства на истребители F-35, которые не могут нормально летать при плохих погодных условиях.

«А СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макговерн отметил, что против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты. По его словам, многие из российских новых ракет летят со скоростью 7, 8, 9 махов. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность её вооружённых сил, это может привести к неблагоприятным последствиям.

На пленарном заседании форума «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что страна провела успешные испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и практически завершила работу над «Сарматами».

Обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо считает, что российские многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут усилить давление на Украину. По его словам, российский Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.

Военные ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 «Аллигатор». Обозреватели издания Business Insider 24 сентября назвали вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы самыми смертоносными и грозными видами российского оружия в украинском конфликте.