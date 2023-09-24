Вашингтон, 24 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В США назвали самое смертоносное оружие России на Украине. Авторы статьи издания Business Insider 24 сентября выделили вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы.

Александр Полегенько/ТАСС Вертолет Ка-52

В материале отмечается, что после начала специальной военной операции России на Украине Москва адаптировала боевую стратегию и задействовала передовое вооружение. Вертолёт Ка-52 назвали одним из самых манёвренных в мире, а небольшой дрон-камикадзе «Ланцет» успешно используется для атак на технику и живую силу ВСУ.

Особенно опасными в статье назвали советские фугасные авиабомбы. Их практически невозможно перехватить из-за того, что они находятся в воздухе короткое время и не оснащены двигателями, как современные ракеты.

Авторы отдельно отметили, что минные поля, создаваемые российскими военными, также несут большую опасность для украинских войск ввиду своей масштабности.

Как сообщало ИА Регнум, военный аналитик Драго Босник 6 сентября назвал вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские истребители Су-34 угрозой для Украины и НАТО. Он указал, что размещение гиперзвуковых ракет на самолётах не несёт для оппонентов России ничего хорошего, решение об этом военного руководства России будет иметь значительные последствия как для Украины, так и для стратегических направлений, включая Европу и Ближний Восток.