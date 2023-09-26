Киев, 26 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Военные ВСУ пожаловались на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолёты нового поколения Ка-52 «Аллигатор», передаёт телеканал ABC.

Александр Река/ТАСС

Так, командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ заявил, что господство России в воздухе представляет собой «большую проблему», ВСУ трудно противостоять российским Ка-52.

«Это будет долгая и тяжёлая война, и нам нужно подготовиться к этому», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели издания Business Insider 24 сентября назвали вертолёты Ка-52, ударные беспилотники «Ланцет» и фугасные авиабомбы самыми смертоносными и грозными видами российского оружия в украинском конфликте.

Ранее военный аналитик Драго Босник назвал вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские истребители Су-34 угрозой для Украины и НАТО.