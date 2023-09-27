Пекин, 27 сентября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Российские многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности могут усилить давление на Украину, выразил мнение обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо.

Mil.ru Су-34

По его словам, российский Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.

Сун Бо поделился точкой зрения военного обозревателя Шао Юнлина, по словам которого сочетание Су-34 и крылатых ракет расширяет возможности России по нанесению ударов на дальние расстояния и позволяет более метко поражать цели.

Юнлин добавил, что предпринятые Россией шаги нацелены на усиление нажима на ПВО противника. Осенью и зимой Москва может нарастить интенсивность нанесения ударов по украинской инфраструктуре. Это осложнит положение Киева, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, фронтовые бомбардировщики Су-34 снабдили крылатыми ракетами большой дальности. Они уже прошли испытания в ходе спецоперации на Украине.

Су-34 может наносить удары по украинским объектам фугасными бомбами УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500. Бомбардировщик предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Экипаж состоит из двух человек и может нести до восьми тонн вооружения.

Военный аналитик Драго Босник считает, что размещение гиперзвуковых ракет на Су-34 не несёт для врагов России ничего хорошего, так как из-за этого количество способных нести «Кинжалы» самолётов выросло в пять раз. Такое решение военного руководства России будет иметь значительные последствия как для Украины, так и для стратегических направлений, включая Европу и Ближний Восток.