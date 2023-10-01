Вашингтон, 1 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Нет никакой защиты против российских гиперзвуковых ракет. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Стивена Гарднера.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, многие из российских новых ракет летят со скоростью 7, 8, 9 махов.

«Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — отметил экс-агент ЦРУ, предупредив, что Соединённым Штатам не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность её вооружённых сил.

Макговерн указал на то, что такой подход может привести к неблагоприятным последствиям.

Как передавало ИА Регнум, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет мёртв к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции.

По мнению бывшего американского разведчика, для Зеленского уже всё кончено, а за столом переговоров с Россией, которая будет диктовать свои условия, со стороны Украины будет тот, кто придёт на место Зеленского.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад активно толкает Россию к третьей мировой войне.

Военный аналитик Драго Босник написал, что уничтожение дорогостоящего вооружения НАТО вызвало панику в Пентагоне. По его словам, за кулисами Пентагон находится в режиме тихой паники, поскольку видит, что на Украине горит оружие НАТО стоимостью в сотни миллиардов долларов, а соотношение потерь сил киевского режима и российских военных приближается к 10:1.

Ранее военный аналитик назвал российские истребители Су-34, вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», угрозой для Украины и НАТО. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл позднее подтвердил, что российские истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52 представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ.