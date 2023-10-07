Москва, 7 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Украине следует заключить мир с Россией, пока Киев не исчерпал свои ресурсы. Такое мнение выразил обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать или пойти на сделку, пока это возможно», — считает Брайен.

Если бы глава киевского режима Владимир Зеленский начал переговоры с Россией сегодня, то сохранил бы контроль над пятью важнейшими городами: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом. При этом украинскую армию можно было бы считать боеспособной, добавил автор.

В статье также говорится, что затягивание конфликта на Украине будет означать уничтожение большей части промышленного хребта страны.

Кроме того, Брайен отметил, что Украина не может и дальше зависеть от помощи Запада. Он добавил, что обещанных западными странами миллиардов на реконструкцию и восстановление страны Киев может не дождаться.

Журналист также отметил, что конфликт на Украине подрывает доверие стран к НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук в сентябре заявил, что на Украине боятся, что в преддверии президентских выборов в США Джо Байден подтолкнёт Зеленского к мирным соглашениям с Россией. По его мнению, киевское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в августе заявил, что Зеленский не переживёт вооружённый конфликт с Россией. По словам офицера, если бы украинский политик был умным, то ушёл бы в отставку, уехал за границу и скрывался в одном из домов, купленных на деньги соотечественников и налоги американских граждан.

В свою очередь, ирландский историк Джеффри Робертс в сентябре заявил, что Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все выдвигаемые Россией условия. Он отметил, что украинские военные во время контрнаступления не смогли переломить ход конфликта в свою сторону. Робертс также добавил, что Украина не сможет победить Россию, поскольку у Москвы есть все военные и производственные мощности, а также внутренняя и внешняя стабильность.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине, однако ключ к решению конфликта на стороне Запада.