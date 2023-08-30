Вашингтон, 30 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский не переживет вооружённый конфликт с Россией. Об этом 30 августа заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, если бы Зеленский был умным, то ушёл бы в отставку, уехал бы за границу и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США.

«Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. И он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа», — сказал Риттер.

Эксперт обратил внимание, что, несмотря на постоянно ухудшающееся положение Украины, глава киевского режима предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что неспособность Зеленского как следует управлять своей страной в период вооружённого конфликта помогает России бороться с Украиной. По его словам, некомпетентность украинского лидера посодействовала масштабной победе российской стороны.

Риттер полагает, что ситуация на передовой и на Украине может заставить ВСУ пойти на восстание против киевских властей. Эксперт также добавил, что переживает за судьбу президента Украины, поскольку его сохранение на посту является «самым быстрым путём к завершению конфликта».

До этого Риттер отметил, что Зеленский не желает признавать поражение и будет продолжать говорить о «победе ВСУ», когда российские танки будут уже идти по Киеву. Эксперт уточнил, что потери украинской армии растут ежедневно, о чём докладывают киевским властям.