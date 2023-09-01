Вашингтон, 1 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. На Украине боятся, что в преддверии президентских выборов в США Джо Байден подтолкнёт Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией. Об этом 1 сентября заявил бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, беспокоит ли украинцев, что Байден может подставить их ради своего переизбрания, Крук ответил: «В Киеве сейчас внутренние распри. Все паникуют и боятся того, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией».

По его мнению, киевское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Украины.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Guardian, ссылаясь на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора, написала, что Байден был раздражён поведением Зеленского в ходе их первой встречи в Вашингтоне в сентябре 2021 года. Американский президент был недоволен настойчивыми просьбами главы киевского режима принять Украину в состав НАТО и его абсурдным анализом текущего состояния этого военного блока.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский не переживет вооружённый конфликт с Россией. По его словам, если бы Зеленский был умным, то ушёл бы в отставку, уехал бы за границу и скрывался бы в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налоги граждан США. Эксперт обратил внимание, что, несмотря на постоянно ухудшающееся положение Украины, глава киевского режима предпочитает оставаться у власти из-за патологической зависимости от внимания к нему со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.