Дублин, 1 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все выдвигаемые Россией условия. Об этом 1 сентября заявил ирландский историк Джеффри Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет перемирие. По его словам, это будет тяжёлая и горькая пилюля для Украины.

«Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придётся соглашаться на серьёзные переговоры и идти на уступки России», — сказал Робертс.

Он добавил, что Украина не сможет победить Россию, поскольку у России есть все военные и производственные мощности, она обладает внутренней и внешней стабильностью, а президент Владимир Путин очень популярен.

Он подчеркнул, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогли переломить ход конфликта в свою сторону, что только приблизило поражение киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук заявил, что на Украине боятся, что в преддверии президентских выборов в США Джо Байден подтолкнёт Зеленского к мирным соглашениям с Россией. По его мнению, киевское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Украины.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.