Вашингтон, 7 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден оказался в шоке от количества людей, выступающих против продолжения поддержки Украины. Об этом 7 октября сообщил экс-советник главы американского минобороны полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву. Так Республиканская партия напомнила о внутренних проблемах, таких как миграция и проблемы с медициной», — сказал он.

Эксперт заявил, что США развязали конфликт на Украине, не слушая предупреждения России, и добавил, что без участия Вашингтона военные действия не смогли бы начаться.

«Всё, что надо было делать, — слушать, что русские нам говорят, а именно: «Мы не примем членство Украины в НАТО». Конец дискуссии», — заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 7 октября, экс-сотрудник британской разведки MI6 Алистер Крук заявил, что зимой конфликт на Украине может закончиться. По словам эксперта, это может произойти в случае, если Киев лишится финансовой помощи Запада.

Байден 1 октября подписал закон о временном финансировании правительства страны, в котором не предполагается выделения расходов для помощи Украине. В то же время президент США указал на то, что поддержка Вашингтоном Киева обязательно продолжится.

Позднее, 7 октября, американская газета The Washington Post сообщила, что журналистов на Западе призывают не писать слишком много о поражении украинской армии