Лондон, 7 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине может к зиме подойти к концу, заявил 7 октября бывший сотрудник британской разведки MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Алексей Куденко/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

По оценке британца, ситуация в зоне боевых действий деградирует, шансы Украины победить разрушаются. Если Киев лишится финансовой поддержки, конфликт подойдёт к концу уже этой зимой.

Крук обратил внимание на то, что Вашингтон продолжает наращивать госдолг, причём в геометрической прогрессии. Если в этой ситуации американское руководство будет продолжать финансировать Киев, то США разорятся и ситуация в итоге окажется патовой и для американцев, и для европейцев.

Бывший разведчик рассказал, что резервы украинской армии тают как в отношении вооружений, так и живой силы.

На фоне приближения зимы ничего хорошего ВСУ не ждёт: скоро начнутся серьёзные проблемы с продвижением пехоты. К тому же скоро будет нечем платить зарплату контрактникам. В подтверждение этой оценки Крук напомнил о немалой доле дезертиров в армии Украины.

Американский президент Джо Байден 1 октября подписал закон о временном финансировании правительства страны, не предполагающий выделения расходов для помощи Украине. При этом глава Белого дома заявил, что поддержка Киева обязательно продолжится.

По вопросу финансирования Киева всё чаще отрицательно высказываются и в США, и в ЕС. Газета The Washington Post сообщила, что журналистов на Западе призывают не писать слишком много о поражении, которое терпят ВСУ.