Вашингтон, 1 октября, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Сенат США поздним вечером 30 сентября одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты Конгресса.

Lawrence Jackson Сенат США

Документ не включает средства на военные нужды киевского режима.

Чуть раньше проект поддержала палата представителей США в Конгрессе.

Теперь законопроект направят на подпись главе белого дома Джо Байдену, которому надо успеть принять решение жо наступления шатдауна.

Как сообщало ИА Регнум, власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины.

30 сентября американские СМИ сообщали, что члены палаты представителей от Республиканской партии проводят встречу, пытаясь достичь соглашения, которое позволило бы избежать приостановки финансирования работы правительства страны («шатдауна»). Республиканская партия обладает большинством в палате представителей, Демократическая — в Сенате страны.