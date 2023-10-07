Вашингтон, 7 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Представители Госдепа, НАТО и других западных структур призвали журналистов не слишком распространяться на тему провала контрнаступления ВСУ, написала 7 октября газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чтобы противостоять мнению, что наступление Украины буксует, высокопоставленные западные чиновники, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попытались сделать акцент на прогрессе украинской стороны, причём последний рекламировал «значительные» боевые успехи [ВСУ]», — сообщила газета.

Авторы публикации отметили, что на Западе на недавних брифингах официальные лица выразили необычайную обеспокоенность по поводу того, как пресса освещает происходящие на Украине события. Обычно сдержанные брифинги сейчас проходят иначе, журналистов просят не описывать события «от траншеи к траншее», а рассматривать «более полную картину».

«Но эту более полную картину журналистам всё труднее проверить лично», — отметили авторы публикации, сообщив, что ВСУ в последние недели предоставляют очень мало информации о ситуации на фронте и препятствуют доступу западных журналистов в район боевых действий.

Так, украинские официальные лица заявляют об успехе в возвращении некоторых деревень на юге Украины, но журналистам редко удавалось увидеть и задокументировать эти события вблизи, сообщила газета.

Авторы материала добавили, что споры в Конгрессе о том, нужно ли дальше помогать Украине и в каком объёме, только подливают масла в огонь. С другой стороны, российские официальные лица и журналисты постоянно подчёркивают провал контрнаступления ВСУ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х назвал российскую армию единственным защитником Украины. Норвежский телеканал NRK сообщил, что западным странам приходится скрывать объёмы вооружений, которые у них остались, чтобы не пришлось отдавать их Украине.

Отставной британский полковник Тим Коллинз в статье для Telegraph заявил, что поражение ВСУ не связано с тем, что Киеву не хватает западной техники. Российские военные опережают украинцев, загоняя их в угол, потому что ВСУ не могут должным образом применять западную технику.

Все эти сообщения появились в западных СМИ за последние несколько часов.