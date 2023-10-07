Рамалла , 7 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Члены палестинского движения ХАМАС с помощью дрона уничтожили израильский танк Merkava Mk4. Видео подрыва опубликовали в Telegram-канале группировки.

Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк Merkava Mk4

В ролике видно, что БПЛА сбрасывает снаряд сверху. После атаки из корпуса стало вырываться сильное пламя.

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Бои между силами ХАМАС и израильской армией начались утром 7 октября с массового запуска ракет по Израилю из сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал происходящее войной.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что палестинцы запустили более 3 тыс. ракет, есть сведения о 22 погибших израильтянах. Он обвинил в происходящем ХАМАС, а также Иран. ВВС Израиля нанесли серию ударов по палестинской территории. По предварительной информации, в секторе Газа погибли более 160 палестинцев.

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль обвинил Израиль в эскалации конфликта. Он заявил, что столкновение началось из-за того, что Тель-Авив отказывается признавать Палестину как государство и проводит политику произвола в местах проживания палестинцев. Дипломат заявил, что мирный процесс начнётся после признания Израилем принципа двух государств.