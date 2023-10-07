Москва, 7 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Мирные переговоры между Палестиной и Израилем возможны, если Тель-Авив примет принцип двух государств, заявил ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

«Они не хотят остановить убийства палестинцев, они не хотят даже говорить о двух государствах. А что мы должны делать?» — сказал он.

Нофаль обвинил Израиль в эскалации конфликта, заявив, что масштабные боевые действия, начавшиеся 7 октября, стали последствием политики Тель-Авива. Он обвинил израильские власти в расширении поселений и произволе в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Посол подчеркнул, что в случае нападения Израиля на сектор Газа будет много жертв. Он также призвал Совбез ООН созвать специальное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Как писало ИА Регнум, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля начали массово наносить ракетные удары. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС начало войну, и израильская армия столкнулась с боевиками в ряде регионов.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Иран также несёт ответственность за действия ХАМАС, так как помогал этому движению. Он сообщил о запусках более 3 тыс. ракет по израильской территории и сообщил, что есть подтверждённые данные о 22 погибших.

Самолёты ВВС Израиля сначала нанесли удары по 21 объекту ХАМАС, в том числе по четырём оперативным центрам. По предварительным данным, в секторе Газа погибли более 160 палестинцев.