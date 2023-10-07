Москва, 7 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Россия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Об этом 7 октября на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

«Мы сейчас разговаривали с руководителями компаний энергетических, услышали их оценки, позиции. Как договорились, дадим команду создать соответствующую рабочую группу», ― сказал российский лидер.

Он добавил, что специалисты рассчитают все возможные варианты по этому направлению.

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Ранее российский лидер на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан заявил, что Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству в сфере энергетики. Говоря о новом трехстороннем проекте, Путин отметил, что Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, Казахстан решит вопрос газификации севера и востока страны, а Россия подтвердит свой статус надежного поставщика газа.

Токаев отметил, что транзит российского газа через казахстанскую территорию в Узбекистан отвечает интересам всех участвующих сторон, назвав сегодняшнее событие историческим.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что страна готова к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, президенты России, Казахстана и Узбекистана 7 октября в ходе торжественной церемонии в Ново-Огарёво дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставка газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории.

После переговоров, прошедших в Кремле 6 октября, Путин и Мирзиёев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Они договорились о сотрудничестве в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности, в том числе биологической и информационной.

В июне Узбекистан договорился с Россией о покупке газа на протяжении двух лет. Договор купли-продажи газа, который предполагает поставку порядка 2 млрд 800 млн куб. метров в год, заключили АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт». В рамках соглашения с 1 октября 2023 года планируется начать импорт 9 млн куб. метров природного газа в сутки.