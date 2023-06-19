Ташкент, 19 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Узбекистан договорился с Россией о покупке газа на протяжении двух лет, годовой объём составит порядка 2,8 млрд куб. метров. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Министерства энергетики Узбекистана. В Минэнерго назвали сроки начала поставок газа из России в Узбекистан

По её информации, договор купли-продажи газа сроком на два года заключили АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт», подписи под документом поставили министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Уточняется, что годовой объём составит порядка 2 млрд 800 млн куб. метров.

В пресс-службе сообщили, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было принято соглашение о поставках российского газа в Узбекистан, подписана «дорожная карта» подготовки газотранспортной системы страны к его получению.

Уточняется, что в рамках соглашения с 1 октября 2023 года планируется начать импорт 9 млн куб. метров природного газа в сутки.

Как передавало ИА Регнум, биржевая цена на газ на европейских рынках с начала торгов 15 июня выросла на 25% и превысила $550 за 1 тыс. куб. м. К середине дня июльский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до $552 за 1 тыс. куб. м. Это происходит впервые за два последних месяца.

При этом 29 мая эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА Регнум сообщил, что вскоре возможен новый взлёт цен на энергоносители. Он отметил, что успокоение, начавшееся после окончания зимы, сменится тем, что страны начнут запасаться топливом к следующему холодному периоду.

Мировой рынок сжиженного природного газа к 2030 году может вырасти до 54%, написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Он отметил, что рост спроса на газ к 2030 году составит до 10%, который во многом будет обеспечен за счёт увеличения его использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации.