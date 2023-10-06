Москва, 6 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление об углубление стратегического партнёрства по итогам переговоров в Кремле.

«Принятое совместное заявление нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную», — говорится в сообщении Кремля.

В совместном заявлении особое внимание уделяется укреплению двусторонних экономических связей, включая их межрегиональную составляющую, культурно-гуманитарным и образовательным сферам сотрудничества.

В документе также говорится, что Путин принял приглашение посетить Узбекистан. Мирзиёев выразил благодарность российскому президенту и народу за тёплый прием и пригласил российского лидера посетить республику.

Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти. В частности, документ предусматривает поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. В этой связи Путин вместе с Мирзиёевым 7 октября примут участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Газ будет поставлять компания «Газпромом».

Стороны договорились продолжать строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки нефти и газа. В документе также лидеры подтвердили планы по сотрудничеству в области мирного атома.

Помимо этого, Россия и Узбекистан продолжат укреплять связи в сфере финансов. Страны намерены и дальше расширять использование национальных валют во взаиморасчётах.

Также стороны намерены развивать взаимодействие в военно-технической области. Контакты продолжатся на основе существующих и перспективных договоров.

Кроме того, Россия и Узбекистан договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков в целях обеспечения безопасности и стабильности двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле 6 октября прошли переговоры президентов России и Узбекистана. Глава Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом.

Президент Узбекистана 6 октября встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Мирзиёев заявил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена.

В августе лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений.