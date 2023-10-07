Москва, 7 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президенты России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Торжественная церемония, посвящённая этому событию, проходит 7 октября в формате видеоконференции.

Российский лидер на церемонии заявил, что Россия подтверждает статус надёжного поставщика газа и открыта к сотрудничеству в этой сфере.

Поставка газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Газ из России в Узбекистан идёт транзитом через Казахстан, часть которого поставляется в саму Республику Казахстан.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Узбекистан договорился с Россией о покупке газа на протяжении двух лет. Договор купли-продажи газа заключили АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт». Уточняется, что годовой объём составит порядка 2 млрд 800 млн куб. метров.

Соглашение о поставках российского газа в Узбекистан приняли 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Также стороны подписали дорожную карту подготовки газотранспортной системы страны к его получению.

В рамках соглашения с 1 октября 2023 года планируется начать импорт 9 млн куб. метров природного газа в сутки.