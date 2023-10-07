Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Сообщений о пострадавших в Израиле на фоне обострения палестино-израильского конфликта россиянах пока нет. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве.

ТАСС / EPA/ATEF SAFADI

«По состоянию на 11:00 (совпадает с мск) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует», — привёл слова представителя диппредставительства ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что в посольство не поступало обращений от соотечественников в Израиле, и добавили, что консульский отдел диппредставительства контактирует с компетентными службами страны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября в небе над Израилем сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за того, что в сторону государства из разных частей сектора Газа были запущены десятки ракет. Перед этим в центральной и южной частях страны у границы с анклавом сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в этот же день армия обороны Израиля заявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков с территории анклава на фоне массированного ракетного обстрела территории. Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что теперешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем оказалось неожиданностью, в противном случае Москва бы его не допустила. Он также призвал конфликтующие стороны к сдержанности.