Москва, 7 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Нынешнее обострение конфликта между Палестиной и Израилем стало неожиданностью. Об этом 7 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Global Lokk Press/Ilia Yefimovich/dpa

«Это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Дипломат добавил, что Россия контактирует по этому вопросу с палестинской, арабской и израильской сторонами, а также призвал их к сдержанности в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября израильские войска начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. В пресс-службе армии обороны Израиля пообещали позднее уточнить подробности.

Утром 7 октября в небе над Израилем сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в сторону государства из разных частей сектора Газа запустили десятки ракет. До этого в центральной и южной частях у границы с анклавом сработали сирены воздушной тревоги.

Позже в этот же день израильская армия заявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков с территории анклава на фоне массированного ракетного обстрела территории.