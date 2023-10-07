Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля возле границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле. Подробности последуют», — сказано в сообщении.

Кроме того, согласно информации Командования тыла Армии обороны Израиля, сигнал тревоги, предупреждающий жителей о ракетных обстрелах, сработал в ряде районов Тель-Авива, а также в его пригородах — Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в некоторых районах, прилегающих к сектору Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Израиле система ПВО активировалась в мае текущего года. За несколько минут на территории страны прогремело три взрыва. Предположительно, ракеты были выпущены с территории сектора Газа. Ранее военные Израиля успешно перехватили ракету, выпущенную из палестинского анклава.