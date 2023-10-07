Москва, 7 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 7 октября отменили пять рейсов и ещё не менее 17 задержали. Это 7 октября следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По этим данным, в «Шереметьево» задержали пять рейсов и один отменили, во «Внуково» отменили два рейса и восемь задержала, а в «Домодедово» четыре рейса задержали и два отменили.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 7 октября московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» временно прекращали свою работу. Причины приостановки работы воздушных гаваней не уточнялись.

Ранее в этот же день мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили в Истринском городском округе дрон, летевший в сторону Москвы. Он уточнил, что, по предварительным данным, на месте падения фрагментов беспилотника разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны позднее 7 октября заявили, что ВСУ в ночь на 7 октября пытались совершить террористическую атаку с применением дрона. Аппарат уничтожили над Истринским городским округом Подмосковья.