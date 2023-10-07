Москва, 7 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Международные аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили свою работу. Об этом 7 октября сообщает онлайн-ресурс «Яндекс. Расписания».

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По состоянию на 05:30 мск в аэропорту Внуково задержано восемь авиарейсов, два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов, отменён один.

Причины отмены и задержки авиарейсов, а также приостановки работы воздушных гаваней не уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 7 октября Вооружённые силы Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотника.

Около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области