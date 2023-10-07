Истра, Московская область, 7 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. В ночь на 7 октября Вооружённые силы Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотника. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Истринского городского округа Московской области, к северо-востоку от столицы.

Также эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 октября российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России. БПЛА был уничтожен над Курской областью.