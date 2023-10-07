Красногорск, 7 октября, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Российские военные сбили в Истринском городском округе Московской области беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

Глава города отметил, что, по предварительной информации, на месте падения фрагментов дрона разрушений и пострадавших не выявлено. Собянин добавил, что на месте случившегося находятся специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 октября силы ПВО России отразили атаку на Севастополь воздушных целей, которые двигались с моря. Перед этим в городе объявлялась воздушная тревога.

Ночью 4 октября российские военные смогли обнаружить и уничтожить в Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в ночь на 4 октября в небе над регионом было уничтожено 19 украинских дронов. Их фрагменты при падении повредили административное здание в Белгороде, а также частный дом и три автомобиля в селе Шишино (Белгородский район).