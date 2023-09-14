Москва, 14 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Американские дипломаты Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн, объявленные в России персонами нон грата, поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым, сообщила 14 сентября пресс-служба МИД РФ в своём Telegram-канале.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Оба дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства.

Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов был задержан ФСБ за сбор данных о ходе специальной военной операции на Украине. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (США).

Информатору грозит до восьми лет колонии. ФСБ распространила видеозапись, на которой Шонов даёт признательные показания о сборе сведений, касающихся резонансных событий в России. По данным спецслужбы, с сентября 2022 года обвиняемый за материальное вознаграждение собирал сведения о ходе СВО, а также о мобилизационных процессах в российских регионах, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии президентских выборов 2024 года.