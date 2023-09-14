Москва, 14 сентября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Посол США в Росси Линн Трейси 14 сентября была вызвана в МИД РФ, сообщили в ведомстве.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Трейси был объявлен демарш в связи с деятельностью дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, отметили в МИД.

«Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л. Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна», — сказано в сообщении МИД.

Оба дипломата объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», — пояснили в МИД.

Вмешательство посольства США во внутренние дела России будет решительно пресекаться, Москва надеется, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, добавили в министерстве.

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