Москва, 28 августа, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова, сообщили 28 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, с осени 2022 года мужчина выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о специальной военной операции и ходе мобилизации. Кроме того, Шонов собирал для США данные о проблемных моментах в регионах и оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году.

Сейчас по делу информатора Шонова планируется допросить американских дипломатов Силлина и Бёрнстайна, посольству в Москве уже направлены соответствующие повестки.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича. По данным правоохранителей, он, будучи аккредитованным при российском МИД, занимался шпионажем в интересах США.

В ФСБ сообщили, что журналист собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонного комплекса. Его задержали с поличным. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил, что Вашингтон готов продолжить работать с Москвой по обмену заключёнными, несмотря на разногласия между сторонами.