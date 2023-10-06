Гранада, Испания, 6 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Европейский союз ранее юридически «изнасиловал» Польшу и Венгрию тем, что навязал им миграционный пакт, а потому соглашение по новым правилам размещения мигрантов в европейских странах невозможно. Об этом 6 октября заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в Гранаде.

PEPE TORRES/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Глава венгерского правительства напомнил, что на минувшей неделе Брюссель продавил новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, хотя Будапешт и Варшава выступали против этого.

«После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня — вообще, на годы вперёд. Потому что юридически нас — как бы это сказать — изнасиловали», — сказал он.

Орбан добавил, что после таких действий ЕС компромисса достичь просто невозможно.

В июле венгерский премьер-министр заявлял, что без Сербии и Венгрии в Австрии, Германии и Нидерландах было бы на сотни тысяч иммигрантов больше, чем есть на сегодняшний день.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственным миграционный пакт ЕС. По его словам, механизм переселения является только стимулом для прибытия в Европу новых волн мигрантов.

Позднее в этот же день Польша ввела пограничный контроль на границе со Словакией из-за роста числа нелегальных мигрантов. Замглавы польского МВД Павел Шефернакер 4 октября заявил, что у Варшавы много оснований для того, чтобы продлить такое решение.