Варшава, 3 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает самоубийственным миграционный пакт, который собирается принять Евросоюз. Он заявил об этом 3 октября в эфире Польского радио.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе», — сказал он, говоря о планах по расселению нелегальных мигрантов в странах — членах сообщества.

Блащак уточнил, что большая часть мигрантов не намерена интегрироваться в сообщество ЕС и даже хочет навязать европейским странам собственный порядок.

«Это чрезвычайно опасно, и этот механизм переселения является лишь стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов. Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству», — отметил глава минобороны республики.

Он также пообещал, что в случае победы на выборах, которые пройдут через две недели, правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского Польша продолжит придерживаться жёсткой позиции в вопросе миграции.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 24 сентября заявил, что миграция может стать разрушающей силой для сообщества. По его словам, такая ситуация сложилась на фоне глубоких культурных различий между странами ЕС, и из-за неё они не могут договориться о единой миграционной политике.

При этом глава евродипломатии выступил с утверждением, что Европе необходимы мигранты. Боррель считает, что они помогают компенсировать «невероятно низкий демографический рост» в Старом Свете.