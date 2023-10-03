Варшава, 3 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Власти Польши временно ввели пограничный контроль на границе со Словакией на фоне роста числа нелегальных мигрантов. Об этом 3 октября заявил на брифинге министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

Florian Gaertner/Global Look Press

«Правительство решило с полуночи [01:00 мск 4 октября] временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией», — сказал он.

Глав МВД республики отметил, что пока такое решение вводится на десять дней, однако в дальнейшем этот срок может быть продлён.

Каминьский уточнил, что такую меру приняли на фоне наплыва нелегальных мигрантов на балканском направлении.

Он добавил, что Варшава надеется, что Евросоюз будет комплексно решать этот вопрос, и ждёт, что Брюссель в ближайшие часы примет решение о введении контроля на чешско-словацкой границе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерены принять власти ЕС. По его словам, большинство мигрантов не собирается интегрироваться в сообщество ЕС и собирается навязать Европе собственный порядок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 24 сентября заявил, что миграция может стать разрушающей силой для сообщества, так как европейские страны не могут договориться о единой миграционной политике. По его утверждению, Европе необходимы мигранты, потому что они помогают компенсировать в регионе «невероятно низкий демографический рост».