Варшава, 4 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Польша может продлить временный контроль на границе со Словакией, который ввели 3 октября. Об этом 4 октября заявил заместитель главы польского МВД Павел Шефернакер в интервью радиостанции RMF24.

Иван Шилов ИА Регнум

«Многое указывает на то, что это [решение в введении контроля на границе со Словакией] будет продолжено в соответствии с обязательными принципами кодекса Шенгена», — сказал он.

Чиновник отметил, что власти Польши будут наблюдать за ситуацией и после этого примут соответствующее решение.

По словам Шефернакера, таким образом Варшава пытается остановить маршрут нелегальной миграции из южной части Европы, в связи с чем главной проблемой является граница со Словакией. Он уточнил, что закрытие нескольких пограничных переходов не разрешит ситуацию, так как для этого необходимы совместные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Польша ввела пограничный контроль на границе со Словакией из-за роста числа нелегальных мигрантов. Эта мера будет действовать десять дней с возможностью продления. Министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский подчеркнул, что власти Польши рассчитывают, что Евросоюз будет комплексно решать этот вопрос.

Ранее в этот же день глава минобороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственным миграционный пакт, который хотят принять власти Евросоюза. Он отметил, что механизм переселения является только стимулом для того, чтобы в Европу прибывали новые волны мигрантов.