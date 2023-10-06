Мадрид, 6 октября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Европейский союз необходимо реформировать ради принятия в блок новых государств. Об этом 6 октября на неформальном саммите ЕС в Гранаде заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза», — пояснил политик.

В настоящее время для принятия многих решений, касающихся в том числе внешней политики и безопасности, требуется согласие всех 27 государств-членов.

Шольц также призвал измененить и Европейскую комиссию. По его словам, речь идёт о количестве мест в Европейском парламенте и финансировании сообщества.

«Нельзя же всё время расширять правительство и изобретать новые министерства», ― констатировал канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в Толедо 31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов. По его словам, стать членами организации, в частности, должны Украина и страны Западных Балкан.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятие Киева в состав Евросоюза обернётся отрицательными последствиями для самого ЕС. По словам репортёра, курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам.

При этом в самой Польше задумываются о выходе из блока. Как заявил лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр республики, экс-председатель Евросовета Дональд Туск, такие планы вынашивает председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.