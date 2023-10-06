Варшава, 6 октября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Принятие Украины в состав Евросоюза обернётся отрицательными последствиями для самого ЕС. Такое мнение выразил 5 октября польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам. Более того, в нашей стране не было и намека на дискуссии на эту тему», — указал Важеха.

Журналист пояснил, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу полякам придётся терять прибыль из-за прямой конкуренции с Киевом, а также платить гигантские суммы денег из-за «абсурдной климатической политики».

Ранее ИА Регнум сообщало, что принятие Украины в Европейский союз разорит других его членов и станет дополнительным бременем для бюджета. Украина в случае вступления в ЕС за семь лет может получить около 186 миллиардов евро из фондов объединения.

Поясняется, что как только дело дойдёт до сельскохозяйственных субсидий, то Украина сможет претендовать на звание основного бенефициара. Соответственно, такие страны, как Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта, могут лишиться субсидий вовсе.

Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС «придётся платить больше и получать меньше», в результате чего многие из стран — членов объединения, сейчас получающих от ЕС больше денег, чем вкладывающих, станут чистыми донорами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября прокомментировал заявления главы Европейского совета Шарля Мишеля о возможности вступления Украины в ЕС до 2030 года. Политик отметил, что Брюссель всё ещё верит в то, что киевский режим просуществует до этого времени.