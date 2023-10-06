Варшава, 6 октября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вынашивает планы по выводу страны из состава ЕС, заявил лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр республики, экс-председатель Евросовета Дональд Туск 5 октября на встрече с избирателями.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Он подчеркнул, что для воплощения соответствующего замысла уже всё готово. Туск предположил, что для Польши процесс выхода из ЕС «будет в 100 раз хуже, чем для Британии».

Политик отметил, что около 80% польских граждан поддерживают членство страны в Евросоюзе, поскольку «оттуда шла река денег и открыты границы». Экс-премьер также уточнил, что действующее законодательство Польши допускает вывод страны из состава ЕС без проведения соответствующего референдума.

Он добавил, что процедуру может запустить «простое голосование» в польском парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Дональд Туск уже предупреждал, что если PiS победит на предстоящих выборах в польский парламент, то Польша может выйти из Евросоюза. Парламентские выборы в стране назначены на 15 октября.

22 мая министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава стала постепенно терять суверенитет в ЕС. 3 октября министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственным миграционный пакт, который планируют принять власти Евросоюза.

Речь идёт о намерениях Брюсселя по расселению нелегальных мигрантов в странах, входящих в ЕС. Глава ведомства отметил, что большинство мигрантов не собирается интегрироваться в европейское сообщество и хочет навязать собственный порядок государствам Евросоюза.