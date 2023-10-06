Казань, 29 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Проведение заседания российско-сирийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству ожидается в августе в Сирии. Об этом сирийский посол в Москве Рияд Хаддад сообщил 29 июляв кулуарах экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

The Agência Brasil Дамаск

«МПК, скорее всего, состоится в августе в Сирии», — сказал Хаддад ТАСС.

Он отметил, что Сирия ждёт от России точную дату проведения этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Юрий Борисов анонсировал российско-сирийское соглашение по торгово-экономическим отношениям. Этот документ затронет взаимодействие в сфере промышленности, энергетики, восстановления инфраструктуры Сирии, его подписание ожидается на очередном заседании МПК.

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