Казань, 30 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Лидер российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» 30 сентября в матче 10-го тура чемпионата одержал в Казани победу над местным «Рубином».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу краснодарцев. Голы забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун, ассистировал которому также Кордоба.

После этой игры «Краснодар» закрепил своё лидерство в чемпионате. Его отрыв от «Крыльев Советов» вырос до шести очков, но у самарской команды есть матч в запасе (на своём поле против московского «Спартака»). «Краснодар» — единственная команда премьер-лиги, которая пока не потерпела в текущем розыгрыше чемпионата ни одного поражения.

«Рубин» после этой игры находится на 13-м месте в турнирной таблице, в зоне переходных матчей. При некоторых условиях по итогам 10-го тура казанская команда опустится в зону вылета из премьер-лиги.

В других матчах 10-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своём поле обыграл петербургский «Зенит» (3:1), «Локомотив» в Москве выиграл у «Пари Нижний Новгород» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» 2:2.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после этой игры президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал действия судейской бригады и предложил «утопить» судей. По некоторым данным, за такие высказывания он может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.