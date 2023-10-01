Самара, 1 октября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги на своём поле обыграли московский «Спартак». Игра завершилась со счётом 4:0.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игрок ФК «Крылья Советов» Юрий Горшков

В первом тайме два гола в ворота «Спартака» забил защитник самарской команды Юрий Горшков. После перерыва отличились также Бенхамин Гарре и вышедший вместо него на поле Владислав Шитов.

После этой игры «Крылья Советов» по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. После 10 игр в их активе 21 очко. Отставание от лидера, «Краснодара», составляет три очка.

В свою очередь московский клуб после этого матча делит 5–6-е места в таблице с земляками из ЦСКА. В случае своей победы в матче 10-го тура спартаковцев опередит и московское «Динамо».

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде против «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 8 октября.

Как сообщалось ранее, в других матчах 10-го тура РПЛ воронежский «Факел» на своём поле со счётом 2:0 выиграл у «Сочи», ЦСКА в Москве переиграл калининградскую «Балтику» (1:0), «Краснодар» одержал победу на выезде над казанским «Рубином» (2:0), «Оренбург» на своём поле обыграл петербургский «Зенит» (3:1), «Локомотив» в Москве выиграл у «Пари Нижний Новгород» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» 2:2. В последнем матче тура «Ахмат» в Грозном сыграет со столичным «Динамо».